Covid, sale ancora la curva: 84 positivi. Nuovo boom a Termoli e Campomarino. Due i decessi

Dati sostanzialmente stabili, nella propria gravità, in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Oggi, venerdì 29 gennaio, sono stati registrati ulteriori due decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 94 anni di Ripalimosani e un uomo di 91 anni di Riccia, entrambi erano ricoverati in malattie infettive.

Continuano a salire i ricoveri: oggi altri 3 pazienti positivi al Covid hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono stati dimessi e pertanto il numero totale dei ricoverati è di 62, di cui 54 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, su 783 tamponi processati, sono 84, con una percentuale di positivi su tamponi pari al 10,7%. Continuano ad espandersi i cluster di Termoli e Campomarino, anche oggi i centri più colpiti rispettivamente con 19 e 16 casi.

I nuovi positivi (84) sono:

1 Campobasso

16 Campomarino

1 Castelmauro

2 Ferrazzano

4 Filignano

1 Forlì del Sannio

6 Frosolone

5 Larino

1 Lupara

1 Macchiagodena

1 Montefalcone nel Sannio

2 Montemitro

3 Oratino

1 Petacciato

1 Petrella Tifernina

6 Pettoranello del Molise

3 Pietracatella

3 Pozzilli

1 Ripalimosani

1 Rotello

3 San Martino in Pensilis

19 Termoli

2 Trivento

I guariti di giornata sono 39 e pertanto gli attualmente positivi salgono a 1122, mentre i totali da inizio emergenza sono 8261.

I guariti totali sono saliti a 6872, mentre i decessi a 267.

In isolamento si trovano 1441 cittadini.