Covid, sale a 7 il numero dei ricoveri: altri 17 nuovi positivi e 10 guariti

Gli elementi che emergono nel bollettino Covid diramato questa sera (12 agosto 2021) dalla Asrem non sono del tutto incoraggianti perché sono ben 17 i nuovi positivi al Coronavirus su un totale di 334 tamponi refertati. Emerge anche un nuovo ricovero in Malattie infettive e si tratta di una persona di S. Martino in Pensilis, salgono dunque a 7 i pazienti ricoverati al Cardarelli: uno in terapia intensiva (36 anni di Guglionesi) e sei in malattie infettive (25 anni di Campobasso e 75 anni di Ururi, uno straniero e due pazienti di Santa Croce di Magliano). Un dato che allarma perché una futura assegnazione delle zone di restrizione dipende soprattutto da questo dato. A fare da contraltare ci sono le buone notizie che parlano di 10 persone guarite: 1 Campobasso; 1 Carpinone; 2 Guglionesi; 2 Isernia; 1 S. Giovanni in Galdo; 1 Termoli; 2 Venafro. Gli attualmente positivi in Molise sono 164: 86 in provincia di Campobasso e 76 in quella di Isernia.

TOTALE POSITIVI SU 334 TAMPONI:

BOJANO 1

BUSSO 2

CAMPOBASSO 2

FROSOLONE 1

ISERNIA 1

POZZILLI 1

S. ELIA A PIANISI 2

SCAPOLI 1

SESTO CAMPANO 2

SPINETE 1

URURI 2