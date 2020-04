Covid, sale a 16 il numero dei decessi ma non ci sono nuovi positivi

Non ci sono nuovi casi di positività riscontrati tra la serata di ieri e la mattinata di oggi 16 aprile a fronte di 70 tamponi processati. E’ quanto contenuto nel bollettino diramato dall’Asrem. La brutta notizia è che si è verificato un nuovo decesso e i deceduti a seguito del Covid 19 in Molise salgono a 16. Una nuova persona, però, è guarita ed è di Campochiaro e una è stata dimessa. I totali dei ricoverati scende a 21, 17 in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva su un totale di 2872 tamponi processati dall’inizio dell’emergenza. A perdere la vita è stata una donna di 90 anni ex ospite di Tavola Osca che si trovava ricoverata presso il Cardarelli di Campobasso.