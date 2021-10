Covid, sacerdote trasferito in Terapia Intensiva: non è vaccinato. Oggi un solo caso e 4 guariti

Una giornata di tregua in Molise, almeno sul fronte contagi, per quel che concerne l’emergenza Covid. Casi in calo, così come il tasso di positività. Anche se si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 29 ottobre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 498.

Il sacerdote (di Toscalano Maderno) che era ricoverato in Malattie Infettive si è aggravato ed è stato trasferito in terapia intensiva. Non è vaccinato. Non si registrano nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto gli ospedalizzati al Cardarelli restano 7, 5 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano un solo caso (di Isernia) su 426 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi pari allo 0,2%.

Sono 4 i guariti di giornata e pertanto il numero degli attualmente scende a 119, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.673.

I guariti totali sono 14.042, i decessi 498. In isolamento si trovano 2.294 cittadini.