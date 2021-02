Covid, sabato nero: nuovo balzo dei contagi (144). I decessi sono saliti a 351

Ancora un sabato nero per il Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Oggi, 27 febbraio, dal consueto bollettino dell’Asrem si registra un nuovo boom di contagi: ben 144 positivi, distribuiti in modo omogeneo su tutta la regione. Campobasso il centro più colpito, mentre continua a crescere la curva in Basso Molise, ma al contempo schizza anche in Alto Molise con i cluster di Agnone e Belmonte del Sannio che si allargano a dismisura.

I decessi di giornata sono 2: non ce l’hanno fatta una donna di 84 anni di Termoli che si trovava in malattie infettive e un uomo di 65 anni di Colle d’Anchise che era ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli.

I nuovi ricoveri sono 4, tutti in malattie infettive al Cardarelli, mentre non si registrano dimessi. Pertanto il totale degli ospedalizzati in Molise è di 111, di cui 80 al Cardarelli, di questi 13 in terapia intensiva, 13 nell’area grigia del San Timoteo, 10 al Gemelli Molise e 8 al Neuromed, di cui 4 in terapia intensiva. Quindi il totale dei posti in Rianimazione in regione è di 17.

I nuovi positivi sono 144 su un totale di 1040 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 13,9%.

I nuovi positivi (144) sono:

2 Acquaviva d’Isernia

13 Agnone

1 Baranello

11 Belmonte del Sannio

6 Bojano

2 Bonefro

16 Campobasso

2 Campomarino

1 Carpinone

1 Castelpetroso

1 Colle d’Anchise

1 Colletorto

1 Filignano

1 Fossalto

4 Guglionesi

9 Isernia

3 Jelsi

1 Larino

1 Limosano

2 Montagano

10 Montaquila

3 Montelongo

1 Montenero di Bisaccia

1 Pesche

1 Pescolanciano

4 Pescopennataro

1 Petacciato

2 Petrella Tifernina

4 Portocannone

2 Riccia

1 Ripalimosani

2 Rotello

1 San Martino in Pensilis

11 Santa Croce di Magliano

12 Termoli

3 Tufara

3 Ururi

1 Vastogirardi

2 Venafro

I guariti di giornata sono 100, pertanto gli attualmente positivi salgono a 1808, mentre i totali da inizio emergenza sono 10697.

I guariti sono saliti a 8538, i decessi a 351.

In isolamento si trovano 2575 cittadini.