Covid, sabato nero: 2 decessi e nuovo boom di contagi. Scoppiano focolai in altri paesi

Un sabato nero in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Si registra, infatti, un nuovo boom di contagi e un aumento preoccupante di ricoverati. Scoppiano focolai in nuovi paesi: dopo Sant’Elia a Pianisi è la volta ora di Civitacampomarano e Frosolone che hanno fatto registrare rispettivamente 11 e 10 positivi.

Oggi, purtroppo, si registrano ulteriori due decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 79 anni di Termoli e e un uomo di 76 anni di Guglionesi, entrambi erano ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei decessi in regione per il Covid è arrivato a 212.

Hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione altri 4 cittadini, mentre si registra un solo dimesso. Pertanto il numero dei ricoverati totali è di 63, di cui 56 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva.

I nuovi positi, su 984 tamponi processati, sono ben 112, con una percentuale di positivi su tampone che schizza all’11,3%.

I guariti di oggi sono 29.

I nuovi positivi (112) sono:

5 Acquaviva Collecroce

1 Bagnoli del Trigno

1 Bojano

1 Busso

5 Campobasso

1 Campodipietra

2 Casacalenda

1 Casalciprano

5 Castelmauro

11 Civitacampomarano

1 Ferrazzano

10 Frosolone

4 Gambatesa

8 Isernia

2 Lupara

4 Macchia d’Isernia

1 Macchia Valfortore

1 Macchiagodena

3 Matrice

1 Mirabello Sannitico

4 Montecilfone

1 Monteroduni

1 Petacciato

1 Pietrabbondante

3 Pozzilli

4 Ripalimosani

1 Salcito

1 San Martino in Pensilis

1 Sant’Agapito

3 Sant’Elia a Pianisi

11 Termoli

7 Trivento

1 Vastogirardi

4 Venafro

1 Vinchiaturo

Oggi sono stati effettuati anche 180 tamponi antigenici, 5 dei quali risultati positivi: per loro si attende conferma dal tampone molecolare.

Gli attualmente positivi salgono a 1260, mentre i totali da inizio emergenza sono 7090.

I guariti sono 5618, i decessi 212.

In isolamento si trovano 1943 cittadini.