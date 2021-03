Covid, Rt nazionale sale a 1,6: nuovi passaggi in zona rossa. In 10 mesi oltre 100mila decessi in più rispetto alla media

Cresce l’Rt in Italia e passa dallo 0,99 della scorsa settimana a 1,06. E’, secondo quanto si apprende dalla cabina di Regia che sta analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato nel pomeriggio in base al quale saranno decisi i nuovi colori delle regioni.

Nella settimana 22-28 febbraio dopo un periodo di crescita si osserva “una netta accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (194,87 per 100.000 abitanti contro 145,16 per 100.000 abitanti”. L’incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, “si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti e anzi si avvicina alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti”.

Ospedali sempre più sotto stress. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327 (il dato è riferito al 2 marzo). Aumenta anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, passando da 18.295 a 19.570.

Campania e Abruzzo potrebbero raggiungere in rosso Basilicata e Molise e l’Italia del Nord potrebbe tingersi quasi interamente d’arancione con Veneto e Friuli Venezia Giulia che si aggiungono a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana.

Uniche macchie gialle Valle d’Aosta e Liguria. In centro Italia, il governatore delle Marche manda in zona rossa le intere province di Macerata e Ancona, dovrebbe resistere in giallo il Lazio, con Rt appena sotto 1, mentre al sud rischiano il passaggio in arancione Puglia e Calabria. Conferma in giallo per la Sicilia e in bianco per la sola Sardegna.

L’aumento dei contagi per effetto delle varianti

Con la variante inglese che viaggia al 54% e quella brasiliana al 4,3% c’è molta preoccupazione da parte dei tecnici sull’andamento dell’epidemia. In effetti i casi stanno salendo. Dopo l’aumento di oltre il 30% della settimana scorsa, i primi tre giorni di questa hanno visto proseguire l’incremento. Ieri i casi sono stati 20.884 contro i 16.424 di mercoledì 24 febbraio. Martedì scorso l’incremento rispetto allo stesso giorno della settimana precedente è stato di circa 3.500 casi in più, così come lunedì.

Iss-Istat, in 10 mesi 108mila decessi in più su media

Tra marzo e dicembre 2020 si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso), volendo stimare l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale. Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). Questi i dati del 5/o rapporto Iss-Istat sull’analisi della mortalità 2020 per il complesso dei decessi e per il sottoinsieme dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti.

Le nuove zone scattano da lunedì

Oggi le restrizioni per alcune regioni aumenteranno, e le nuove zone scatteranno da lunedì. Il sistema con il quale vengono calcolati i dati però prende in considerazione, in particolare per l’Rt, cosa è successo più di due settimane prima. Visto l’aumento che si è avuto la scorsa settimana, venerdì 12 gli spostamenti potrebbero essere ancora di più.