Covid, Rt nazionale a 1,23. Sale anche il tasso di occupazione negli ospedali

Covid. “Nel periodo compreso fra il 3 e il 16 novembre l’Rt medio (indice di contagio) calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23 (intervallo 1,15 – 1,30), stabile rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica”. Si evince dal report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. La scorsa settimana l’Rt nazionale era 1,21.

Preoccupante la crescita del numero dei posti occupati nei reparti ospedalieri per i casi di Covid-19. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6,2% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 25 novembre) contro il 5,3% (rilevazione giornaliera e al 18/11). Mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all’8,1% (rilevazione al 25 novembre) contro il 7,1% al 18/10.

Ricordiamo che in Molise fino a ieri 25 novembre erano ricoverati al Cardarelli 12 pazienti: 11 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva