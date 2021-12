Covid, Rt nazionale a 1,18. In Molise, unica regione a “rischio basso”, il più alto d’Italia

Il Report ministero-Iss segnala l’indice Rt di trasmissibilità del Covid-19 nel periodo 29 novembre-5 dicembre in lieve calo a 1.18. Il dato più elevato si registra in Molise a 1.52, i più bassi in Campania e Sicilia a 1. Guarda il dato della tua regione o provincia autonoma.

L’indice di contagio nazionale Rt è a 1,18, in lieve calo rispetto alla settimana scorsa. L’incidenza dei casi di positivi al Coronavirus ogni 100 mila abitanti invece cresce e arriva a 176. – Lo riferisce il giornale online Open riportando i primi dati della bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute ora all’esame della Cabina di Regia -.



Salgono i ricoveri in area medica e le terapie intensive. L’incidenza settimanale a livello nazionale continua quindi ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro i 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,18 (range 1,06-1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,20) ma al di sopra della soglia epidemica.



Secondo i dati settimanali in esame della cabina di regia, resi noti dall’Iss, «il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 dicembre) vs il 7,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 dicembre) vs il 9,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 dicembre)». Per questo nell’ultima settimana di monitoraggio 20 Regioni risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, cinque sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto.

Una regione, IL MOLISE, è classificata a rischio basso. Inoltre 12 Regioni riportano un’allerta di resilienza.