Covid, Roberti: “nell’ultima settimana 100 nuovi contagi”. Ma non c’è il rischio di zona rossa

In una settimana una escalation di 100 nuovi contagi da Covid-19 nella sola città di Termoli. E’ questo il dato allarmante che arriva dal monitoraggio compiuto dal Comune di Termoli dopo i tracciamenti che sta effettuando l’Asrem. A determinare il boom di contagi in città sarebbe stata la mobilità delle persone: troppe a muoversi tutte insieme, come riferisce anche il sindaco Francesco Roberti che sta seguendo passo passo la situazione. Tanto che in città, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 febbraio, ha iniziato a circolare la voce della possibile richiesta di zona rossa. Un rischio che, al momento e in attesa dei nuovi tracciamenti, Roberti tende ad escludere.

“E’ vero che abbiamo avuto una incidenza alta di contagi nell’ultima settimana – ha affermato il primo cittadino contattato telefonicamente – ma è altrettanto vero che stiamo parlando di 156 contagi su una popolazione di quasi 40mila persone. C’è il fatto che sono contagi relativi alla mobilità ed ecco perché dobbiamo cercare di far muovere meno persone possibili per non rischiare di mandare in affanno il sistema sanitario regionale”. Se è vero, infatti, che il tasso di ospedalizzati si mantiene ancora basso è altrettanto vero che per ogni contagio accertato bisogna risalire a tutta la catena dei contatti e tracciare ogni persona che potrebbe essere stata a sua volta contagiata. Ed ecco che in “lista di attesa” per effettuare il tampone potrebbero esserci circa 300-400 persone.

Una mole di lavoro impressionante per gli operatori dell’Asrem. Di qui, quindi, la necessità di chiudere le scuole e tenere le persone a casa. “L’incremento si è registrato dallo scorso 27 gennaio quando i soggetti contagiati erano 56 – ha affermato Roberti – di queste 156 persone, ventuno sono bambini, alunni e studenti di età compresa tra 0 e 13 anni. Solo ieri in regione su 81 casi, cinquantasette sono stati registrati in Basso Molise e questa situazione crea criticità nella gestione dell’emergenza all’ospedale San Timoteo. Ad oggi non vengono segnalati nuovi contagi legati ai positivi degli istituti scolastici e questo lascia ben sperare, tuttavia il termine di quattordici giorni richiesti per l’osservazione della casistica, e per l’esecuzione dei relativi tamponi, non sono ancora conclusi. Il punto della situazione sarà fatto solamente nei primi giorni della prossima settimana”, quando, di fatto, si tireranno le somme anche per quello che riguarda la riapertura o meno delle scuole.

“Al Liceo Scientifico “Alfano” – ha affermato ancora Roberti – dove a seguito dei contagi e trascorso un periodo di quattordici giorni in cui gli studenti di alcune classi sono stati messi in quarantena, non si è al momento verificato nessun effetto propagazione da Covid-19. Per cui rimangono positivi tre studenti. Segno che le procedure applicate sono risultate valide nel contenimento del virus. Al momento però rimane alta l’attenzione per l’evolversi della situazione in tutte le scuole pubbliche e private.

A breve saranno firmate due ordinanze, la prima per l’interdizione della fiera del primo sabato del mese di Febbraio. La seconda invece prevede che chiunque si sottoponga al tampone antigenico risultando positivo, avrà l’obbligo di segnalarlo al Comune di Termoli attraverso la seguente mail: covid19@comune.termoli.cb.it

L’amministrazione comunale si è altresì fatta promotrice con l’Asrem per mettere a dispozione le stutture comunali quali i palazzetti dello sport per le vaccinazioni anti Covid-19. La situazione dei contagi continua a preoccupare il Basso Molise, – ha concluso il sindaco Francesco Roberti – per questo è doveroso da parte di tutti maggiore impegno e soprattutto mantenere comportamenti corretti. Siamo in costante contatto con l’Asrem e con i sindaci dei comuni limitrofi, affinché con una sinergia di azioni ed informazioni, si possa riuscire a contenere l’espandersi dei contagi. Invitiamo tutti i cittadini ad evitare spostamenti tra comuni se non per comprovate esigenze lavorative o di salute”.