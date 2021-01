Covid, Roberti: “Cluster nelle scuole”. Chimisso: “No nell’Alberghiero”. M5S: “Pensate alla movida”

Da un lato le scuole, diventato veicolo di contagio. Dall’altra parte la situazione della movida che non smette di far discutere perché se è vero, come è vero, che diverse classi sono state chiuse nei giorni scorsi a causa dell’escalation di contagi con decine di studenti che attendono in isolamento fiduciario di essere sottoposti a tampone, dall’altro lato resta il fatto che il Covid-19 si sta diffondendo anche in Basso Molise e che sotto la lente di ingrandimento ci vanno a finire i luoghi di assembramento. Le scuole di Termoli resteranno chiuse fino al prossimo 10 febbraio, così ha stabilito una ordinanza del sindaco Francesco Roberti emanata per prevenire gli ulteriori contagi che si stanno verificando in questi giorni. E lo stesso primo cittadino sul suo profilo personale di Facebook fa un elenco di cluster che sarebbero scoppiati all’interno degli istituti scolastici. “I cluster scoppiati a Termoli ed individuati dall’Asrem – scrive Roberti su Facebook – sono riferiti a due istituti superiori della città (Liceo Scientifico di Termoli e Alberghiero), l’omnicomprensivo di Difesa Grande, la scuola Campolieti, due scuole private (che svolgono servizi per l’infanzia) e si attendono i risultati di altrettanti tamponi collegati ai suddetti cluster. Quindi in questo momento a causa della presenza di numerosi alunni positivi, all’interno della scuola c’è un elevato rischio di trasmissione del contagio”. Dichiarazioni alle quali, a stretto giro, è arrivata anche la risposta dalla dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero di Termoli, Maricetta Chimisso: “Nessun caso accertato di positività al Covid-19 nel presunto cluster dell’Alberghiero di Termoli. Viene riportato dagli organi di stampa e dai social – afferma la Chimisso in una nota inviata alla stampa – che il Sindaco di Termoli avrebbe indicato l’Istituto Alberghiero di Termoli quale sede di un “cluster”. Allo stato attuale delle cose nessuna interlocuzione né formale né informale è intercorsa con il Comune, poiché non sussistono casi certificati di positività”. Nel mezzo della discussione relativa alle scuole, però, non può passare inosservata la foto scattata dagli esponenti del MoVimento 5Stelle di Termoli nella serata di sabato 30 gennaio, in Piazzetta Marconi a Termoli (che riportiamo nella parte alta di questo articolo e in evidenza nella home page). “Troppo impegno per chiudere le scuole – affermano gli esponenti grillini – nessun impegno per controllare le piazze della movida termolese. Questa foto scattata poco prima delle 18:00 di oggi, sabato 30 gennaio, ci fa capire che, al di là dell’incoscienza dei singoli, siamo di fronte ad una buonissima dose di fatalità o disorganizzazione di chi dovrebbe provvedere ai controlli nelle piazze e nelle strade cittadine. Nulla cambia se per quieto vivere ci voltiamo sempre dall’altra parte”. Perché una cosa è sicura: il Covid si combatte anche tra i banchi di scuola, ma prima ancora si dovrebbe evitare nelle piazze.

