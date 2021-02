Covid, Roberti chiede controlli: “C’è chi ancora si sposta verso Campomarino”

Una situazione ancora in divenire e che sarà valutata nei prossimi giorni quella di Termoli dove l’impennata dei casi di contagio da Covid-19 ha spinto il sindaco Francesco Roberti ad emanare l’ordinanza che chiude le scuole fino al prossimo 10 febbraio. Non è detto, però, che le scuole riapriranno dalla metà del mese. Sotto la lente di Roberti va a finire il monitoraggio che sta effettuando l’Asrem su alcune situazioni che sono in fase di approfondimento e sulla curva epidemiologica che riguarda anche il vicino Comune di Campomarino. Secondo Roberti, infatti, alcuni dei contagi che stanno interessando Termoli arriverebbero proprio dalla mobilità con la vicina Campomarino. Il dito viene puntato contro gli spostamenti non consentiti da e per un Comune che è stato classificato in zona rossa: accanto a quelli consentiti per lavoro e motivi di stretta urgenza come quello di salute, ci sarebbero tutta una serie di spostamenti che, invece, sarebbero per motivi non importanti “come andare a fare la spesa. E’ una mobilità che sta avvenendo anche adesso che Campomarino è in zona rossa”.

Di qui la richiesta agli organi competenti di più uomini e mezzi per incrementare i controlli sul territorio andando ad attenzionare anche le piazze e i luoghi di assembramento sui quali il sindaco non può intervenire “prima delle 21 perché solo a quell’ora il Dpcm ci consente di chiuderle ma a Termoli il problema si verifica dalle 18 alle 19 quando le persone si sono alzate dai tavoli dei bar e prendono le bevande da asporto e si intrattengono nelle piazze e nelle strade”. Il riferimento di Roberti è a quello che è accaduto sabato scorso a Termoli quando la movida si è assembrata nelle piazze centrali della città destando le polemiche contro chi, invece, chiedeva di non chiudere le scuole. Assembramenti che Roberti vorrebbe evitare con l’incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

A destare la maggiore preoccupazione, però, è la situazione delle scuole: al momento sono accertati 26 casi di positività al Covid-19 tra gli alunni di tutte le scuole presenti sul territorio. Un dato che, però, potrebbe essere destinato a salire visto che è ancora in corso il tracciamento dei positivi da parte dell’Asrem. “Sono dati che avremo solo domani e in base ai quali saranno effettuate le valutazioni del caso. Si tratta di contagi che avvengono fuori dalle scuole ma che, con la permanenza per 5 ore all’interno dell’istituto, possono creare ulteriori focolai difficili da gestire”.