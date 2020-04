Covid, ristorazione alla canna del gas. «Rischiamo di scomparire»

C’è chi continua ad avere fiducia nel Governo e nelle istituzioni, chi si sente abbandonato del tutto. Chi ha deciso di puntare quasi totalmente sul delivering che potrebbe diventare asporto dal 4 maggio in poi, chi, invece, lo vede solo in affiancamento al servizio “tradizionale” «perché le emozioni che possiamo far vivere nei nostri locali non sono le stesse facendo asporto». Il Quotidiano del Molise online ha voluto ascoltare dalla viva voce dei ristoratori termolesi quelle che sono le difficoltà e le perplessità di una categoria che a causa dell’emergenza Covid-19 rischia di scomparire.

GUARDA IL VIDEO IN ALTO.