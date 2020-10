Covid, ristoranti e bar in ginocchio: «Questo Dpcm è la nostra morte» (INTERVISTE)

C’è sconforto, rabbia e rammarico nello sguardo e nelle parole degli imprenditori che gestiscono ristoranti, pizzerie e bar. Da oggi è entrato in vigore l’ultimo Dpcm che impone la chiusura a bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie alle ore 18, sia nei giorni lavorativi che festivi. Da nord a sud lo stato d’animo dei gestori è inevitabilmente infuocato e la temperatura si fa alta. Per molti di loro l’orario dell’aperitivo, della cene e del dopocena rappresenta la parte più grossa degli incassi. La scelta che il Governo Conte ha effettuato, infatti, costringerà l’intero settore a perdere ben più del 50 % del proprio fatturato. “Abbiamo investito una montagna di denaro per rispettare le norme anticovid e ora dobbiamo chiudere i battenti”. La vedono nera gli imprenditori dei locali pubblici di Termoli che ai nostri microfoni hanno espresso tutto il loro disappunto. C’è chi però ha invitato a mantenere la calma e ha rivolto un appello sincero a tutti i commercianti: “Abbiamo superato il lockdown, dobbiamo superare anche questa”.