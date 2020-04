Covid, risalgono i contagi: nuovi 4 casi su 105 tamponi processati

Tre riguardano il cluster di Campobasso, uno la provincia di Isernia

Su 105 tamponi processati nella giornata odierna, sono stati riscontrati 4 nuovi casi positivi. Torna così a salire il numero dei positivi in Molise che è ora di 261 su un totale di 2591. Tre appartengono al cluster di Campobasso, mentre uno riguarda la città di Isernia. Fermo a 23 il numero dei ricoverati, 19 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva.

Nella notte saranno processati altri tamponi il cui esito sarà reso noto nel bollettino di domani mattina.