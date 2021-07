Covid, risalgono i contagi ma oggi è boom di guariti: 14 i positivi, ma in 26 hanno superato la malattia

Nuovo rialzo dei contagi in Molise che, però, questa volta è accompagnato, fortunatamente da un boom di guariti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 27 luglio, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Non ci sono stati trasferimenti, non si registrano ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto resta sempre un solo paziente ricoverato al Cardarelli nel reparto di malattie infettive.

Oggi si registrano 14 nuovi casi su 599 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che dalle allo 2,3%.

I nuovi positivi (14) sono:

3 Campobasso

4 Guglionesi

2 Isernia

1 Termoli

4 Venafro

I guariti di giornata sono 26 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 109, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.908.

I guariti totali sono 13.293, i decessi 492.

In isolamento si trovano 2.059 cittadini.