Covid, risalgono i casi: Guglionesi il centro più colpito (contagi comune per comune)

Il contagio in Molise è da un settimana in costante crescita, si registra un aumento significativo dei casi, dovuto principalmente alla presenza della variante Delta: è quanto si evince dalla consueta mappa resa nota dall’Asrem relativa ai contagi comune per comune e aggiornata al 18 luglio.

Il centro più colpito della regione è Guglionesi con 50 attualmente positivi (la scorsa settimana erano 9), frutto del grande focolaio che si è sviluppato le scorse settimane e dovuto al diffondersi della variante Delta. A seguire troviamo Campobasso con 17 casi (sette giorni fa erano 11), poi Bojano con 6, Isernia e Montenero con 4.

Il virus è presente in 20 comuni della regione (la scorsa settimana erano 17), mentre 116 sono al momento Covid free.

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 18 LUGLIO (DATI ASREM)