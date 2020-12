Covid, risale la curva: 57 nuovi positivi e aumentano le terapie intensive. Un solo decesso

Lieve rimbalzo della curva epidemica in Molise. Oggi, martedì 15 dicembre, su un totale di 623 tamponi processati sono stati riscontrati 57 nuovi casi di contagio. Sale la percentuale dei positivi su tamponi che è oggi è del 9,1%, comunque meno di quella italiana che è poco sotto al 10.

Uno solo il decesso di giornata: non ce l’ha fatta un uomo di 85 anni della casa di riposo di Ripabottini, ricoverato in malattie infettive. Registrato oggi il decesso di un uomo di 49 anni avvenuto ieri presso una struttura di Isernia. Il totale delle vittime è arrivato a 168.

Sono 3 i nuovi ricoverati e 2 pazienti si sono aggravati e per loro è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. Uno solo il dimesso odierno dall’ospedale. Pertanto il totale dei ricoverati sale a 68, di cui 58 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva.

I guariti di giornata sono 31.

I nuovi positivi (57) sono:

1 Agnone

1 Belmonte del Sannio

1 Bojano

2 Campobasso

2 Campomarino

1 Carovilli

1 Castellino del Biferno

1 Castropignano

1 Filignano

1 Fornelli

1 Fossalto

1 Frosolone

1 Guglionesi

10 Isernia

1 Macchiagodena

1 Montaquila

7 Oratino

1 Riccia

1 San Martino in Pensilis

2 Sant’Angelo Limosano

7 Termoli

5 Trivento

7 Venafro

Gli attualmente positivi sono 2733, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 5783.

I guariti sono saliti a 2882, i decessi a 168.

In isolamento si trovano 3006 cittadini.