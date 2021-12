Covid, risale il tasso di positività ma è boom di guariti. Muore 98enne a domicilio

Situazione stabile al Cardarelli. Un anno fa in ospedale c’erano 74 persone

Giornata interlocutoria quella odierna sul fronte dell’emergenza Covid in Molise, anche se alcuni dati sono in peggioramento. Risale il tasso di positività e si registra un decesso. Guglionesi ancora epicentro dell’epidemia con 10 contagi in 24 ore. Ma oggi c’è un vero e proprio boom di guariti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 2 dicembre, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un’anziana di 98 anni di Isernia, deceduta nei giorni scorsi ma riportata solo nel bollettino odierno. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 505.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi.

Pertanto i ricoverati totali restano 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 13 ricoverati, 10 non sono vaccinati, 2 hanno due dosi, e 1 ha tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 23 nuovi casi su 517 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 4,4%.

I nuovi positivi (23) sono:

2 Campobasso

1 Campomarino

10 Guglionesi

1 Larino

1 Montorio nei Frentani

2 Ripalimosani

3 Sepino

3 Termoli

I guariti di giornata sono 77 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 376, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.296.

I guariti totali sono 14.401, i decessi 505. In isolamento si trovano 2.508 cittadini.