Covid, risale il tasso di positività e tornano ad aumentare le terapie intensive: 16 i posti occupati

Ancora una giornata transitoria sul fronte dell’emergenza Covid in Molise, anche se il tasso di positività sale.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 11 aprile, non sono emersi decessi, ma c’è stata una vittima che probabilmente erroneamente non è stata riportata: non ce l’ha fatta una 73enne di Ururi che era ricoverata in terapia intensiva. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 457.

Altri 2 pazienti si sono aggravati e per loro è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. Oggi si registrano anche 2 nuovi ricoveri, a fronte, però, di 3 dimissioni. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 63, di cui 55 al Cardarelli (45 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 2 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 3 al Neuromed (tutti in terapia intensiva). In Rianimazione si trovano 16 pazienti.

I nuovi positivi sono 26 su 325 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale all’8,6%. Oggi il centro più colpito è Campobasso con 8 contagi.

I nuovi positivi (26) sono:

1 Baranello

6 Bojano

8 Campobasso

1 Catselpetroso

1 Cercemaggiore

5 Matrice

1 Montaquila

1 Portocannone

1 Sepino

2 Trivento

1 Vinchiaturo

I guariti di giornata sono 44 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 652, mentre i totali da inizio emergenza sono 12655.

I guariti totali sono 11535, i decessi 457.

In isolamento si trovano 2083 cittadini.

Sul fronte vaccini in Molise, ad oggi, sono state somministrate 81851 dosi per una percentuale dell’87,12 sulle dosi consegnate. Domani si partirà con gli over 70 utilizzando Astrazeneca.