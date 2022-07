Covid, ripartono le Usca: servizio prorogato per 3 mesi dopo le polemiche

Riparte per tre mesi il servizio Usca, la cui sospensione aveva provocato tante polemiche. Su decisione del Commissario Toma, andranno in funzione tre Usca, una per ogni distretto sanitario del Molise. Garantiranno il servizio i medici di continuità assistenziale che verranno retribuiti dalla Regione.

Un servizio fondamentale soprattutto in questo momento di forte recrudescenza del virus e richiesto da più parti, a partire dai medici.