Covid, rimbalzo dei contagi: 27 casi e tasso di positività al 4,1%. Nuovo ricovero al Cardarelli ma anche 33 guariti

Un nuovo ribalzo dei contagi dopo l’apparente tregua di ieri. Salgono i casi, così come il tasso di positività e purtroppo c’è un nuovo ricovero.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 31 agosto, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 495.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Sesto Campano ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto salgono a 9 i pazienti ricoverati al Cardarelli, tutti in malattie infettive.

Oggi si registrano ben 27 nuovi casi su 655 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 4,1% (In Italia oggi è all’1,8%).

I nuovi positivi (27) sono:

4 Campobasso

2 Campodipietra

1 Campomarino

1 Castel del Giudice

3 Cercemaggiore

1 Cercepiccola

1 Fossalto

2 Frosolone

1 Montenero di Bisaccia

1 Riccia

1 San Giovanni in Galdo

1 San Martino in Pensilis

1 Santa Croce di Magliano

1 Toro

6 Trivento

I guariti di giornata sono 33 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 237, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.290.

I guariti totali sono 13.544, i decessi 495. In isolamento si trovano 2.283 cittadini.