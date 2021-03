Covid, riesplodono contagi e ricoveri: 3 decessi e tasso di positività all’8%

Tornano ad aumentare contagi e ricoveri e il Molise sembra non riuscire ad uscire da questa emergenza che dura, nella nostra regione, ormai da mesi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 27 marzo, sono emersi ulteriori 3 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 60 anni di Bojano (deceduta presso il proprio domicilio), un 90enne di Campobasso che era in malattie infettive e una 67enne di San Martino in Pensilis che si trovava presso la terapia intensiva del Cardarelli. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 434.

Tornano ad esplodere, come detto, i ricoveri: ben 8 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione e di contro si registrano solo 5 dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 89, di cui 74 al Cardarelli (64 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 6 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 6 al Neuromed (3 terapia intensiva e 3 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 16 pazienti.

I nuovi positivi sono 77 su 913 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale all’8,4%. Oggi il centro più colpito è Termoli con 10 contagi, a seguire Campobasso con 9.

I nuovi positivi (77) sono:

BOJANO 5

BUSSO 1

CAMPOBASSO 9

CASTROPIGNANO 2

CERCEMAGGIORE 5

CERRO AL VOLTURNO 1

CIVITACAMPOMARANO 3

COLLETORTO 4

ISERNIA 3

ISOLE TREMITI 1

JELSI 1

LIMOSANO 6

LONGANO 2

MONTAQUILA 1

MONTENERO DI B. 1

PETACCIATO 7

PIETRABBONDANTE 3

SAN DONATO MILANESE 1

SAN GIACOMO DEGLI S. 1

S. MARTINO IN P. 1

SANTA CROCE DI M. 4

SANT’AGAPITO 1

S. ANGELO LIMOSANO 1

TERMOLI 10

TORO 1

TRIVENTO 1

VENAFRO 1

I guariti di giornata sono 65 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 1048, mentre i totali da inizio emergenza sono 12248.

I guariti totali sono 10754, i decessi 434.

In isolamento si trovano 3822 cittadini.