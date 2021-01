Covid, riesplode il contagio e schizzano i ricoveri: 82 nuovi positivi e altri 5 in reparto. Due i decessi

Pessime notizie dal consueto bollettino Asrem relativo all’emergenza Covid. Esplodono nuovamente i contagi, con tasso di positività del 16,1%, continuano ad aumentare in maniera esponenziale i ricoverati e persistono, purtroppo, i decessi. Partiamo da quest’ultimo dato. Oggi, domenica 3 gennaio, non ce l’hanno fatta un uomo di 85 anni di Petacciato e un uomo di 78 anni di Montenero di Bisaccia, entrambi erano ricoverati in malattie infettive.

Altri 5 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione e sono stati ricoverati tutti nel reparto infettivi. Oggi si registra un dimesso e pertanto il numero dei ricoverati sale a 64, di cui 54 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva.

I nuovi positivi sono 82 su 508 tamponi processati, il che porta la percentuale di positivi su tamponi al 16,1%.

L’unico dato positivo della giornata riguarda i guariti che sono 149.

I nuovi positivi (82) sono:

3 Acquaviva Collecroce

1 Agnone

1 Bagnoli del Trigno

1 Baranello

5 Bojano

12 Campobasso

1 Castelmauro

1 Cercepiccola

4 Civitacampomarano

1 Colletoro

3 Gambatesa

9 Isernia

1 Jelsi

1 Macchiagodena

1 Montagano

1 Montaquila

5 Montecilfone

3 Montenero di Bisaccia

1 Monteroduni

1 Riccia

2 Ripalimosani

1 San Giuliano del Sannio

3 Santa Croce di Magliano

5 Sant’Elia a Pianisi

1 Sessano del Molise

1 Sesto Campano

9 Termoli

1 Trivento

2 Venafro

1 Vinchiaturo

Oggi sono stati effettuati anche 162 test antigenici, 4 dei quali sono risultati positivi: si attende conferma dal tampone molecolare.

Gli attualmente positivi sono 1750, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 6755.

I guariti sono saliti a 4808, i decessi a 197.