Covid, rientro in città, dai negozi ai mezzi pubblici: le regole da rispettare

Domenica di controesodo e da lunedì le città si riempiranno di nuovo, con il rischio che i contagi si spostino dai luoghi di villeggiatura ai centri urbani. Da qui il richiamo degli esperti ad attenersi al rispetto delle regole. Se tutta Italia infatti resta per ora ‘zona bianca’ non è escluso che una ripresa dei contagi possa modificare la situazione. Ecco quindi un vademecum delle regole da rispettare al rientro dalle vacanze.

Per entrare allo stadio

La prima novità ha riguardato la ripresa del campionato di calcio. Per gli stadi, come per tutti gli eventi sportivi, è necessario avere il green pass per partecipare agli eventi e la capienza massima è quella del 50% dei posti disponibili. “In zona bianca – è la regola – la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.”

A teatro, cinema, eventi al chiuso

Identiche le prescrizioni per gli eventi di spettacolo: “Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19”.

Al bar e al ristorante

Per quanto riguarda bar e ristoranti, nessuna limitazione al numero dei posti al tavolo ma resta il distanziamento di almeno un metro tra tavoli diversi. Per quanto riguarda i tavoli al chiuso, il numero massimo di posti è di 6. Anche in questo caso è richiesto il Green Pass.

Fiere, parchi a tema, negozi

Green pass anche per fiere, piscine e palestre al chiuso, centri termali e centri benessere; parchi a tema e di divertimento; centri sociali, sale giochi. Nessuna limitazione per i negozi, anche quelli all’interno dei centri commerciali che possono aprire anche nei weekend, festivi e prefestivi. Stesso discorso per i musei mentre rimangono chiuse le discoteche.

Mezzi pubblici

Per quanto riguarda infine i mezzi pubblici, resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il distanziamento dal conducente e bordo dei mezzi potrà essere occupato l’80% della capienza totale prevista dalla carta di circolazione.