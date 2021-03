Covid, ricoveri in continua crescita: oggi altri 9. Il tasso di positività sale all’8,4%

Ennesima giornata difficile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Non si arrestano, purtroppo, ricoveri e contagi. Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 7 marzo, è stato registrato un solo decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 89 anni di Portocannone (deceduto il 6 marzo) che si trovava in malattie infettive.

Anche oggi sono molto alti i ricoveri: ben 9 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione, mentre si registra un solo dimesso. Pertanto i ricoverati attuali presso gli ospedali molisani sono 115, di cui 81 al Cardarelli (68 in malattie infettive e 13 in terapia intensiva), 18 presso l’area grigia del San Timoteo, 5 al Gemelli Molise e 11 al Neuromed (7 in terapia intensiva, 4 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 20 pazienti.

I nuovi positivi sono 36 su 426 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi pari all’8,4%. Oggi il centro più colpito è Isernia con 6 contagi.

I nuovi positivi (36) sono:

CAMPOMARINO 2

CASACALENDA 1

CIVITACAMPOMARANO 1

GUGLIONESI 2

ISERNIA 6

LARINO 1

MONTENERO DI BISACCIA 1

RIPALIMOSANI 2

S. MARTINO IN P. 5

S. CROCE DI M. 4

S. MARIA DEL MOLISE 1

SANT’ELIA A PIANISI 1

TAVENNA 1

TERMOLI 3

TORELLA DEL SANNIO 1

VENAFRO 4

I guariti di giornata sono 87, pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1654, mentre i totali da inizio emergenza sono 11220.

I guariti sono saliti a 9177, i decessi a 379.

In isolamento si trovano 2862 cittadini.