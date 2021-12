Covid, ricoverato un altro non vaccinato: Cardarelli pieno di no vax. Boom di guariti

In osepdale 15 pazienti, dei quali 13 senza vaccino. Un solo caso e 53 guariti

Ancora un ricovero e ancora una volta si tratta di una persona non vaccinata. Salgono così a 15 gli ospedalizzati, 13 dei quali no vax. Sul fronte contagi, come ogni week end, si registrano pochi casi, frutto dei pochi tamponi processati. Ma oggi, per fortuna c’è un nuovo boom di guariti con 53 persone che hanno superato la malattia.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 5 dicembre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 505.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un cittadino di Guglionesi, non vaccinato, si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 15, di cui 14 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 15 ricoverati, 13 non sono vaccinati e 2 hanno due dosi.

I nuovi casi

Oggi si registra un solo caso (di Montorio nei Frenani) su 121 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende allo 0,8%.

I guariti di giornata sono 53 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 340, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.313.

I guariti totali sono 14.454, i decessi 505. In isolamento si trovano 2.452 cittadini.