Covid, ricoverato in Rianimazione 61enne non vaccinato: ora sono in 4, superata la soglia critica

Il Dg Florenzano: “Mi chiedo perché si scelga di non vaccinarsi, oggi ci sentiamo tutti un po’ più sconfitti”

Nuovo ricovero presso la terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, il secondo in due giorni. E ancora una volta, purtroppo, si tratta di una persona non vaccinata. Un 61enne che aveva deciso di non vaccinarsi sfortunatamente ha beccato il Covid ed ora è attaccato ad un respiratore.

Sono ora 4 in pazienti in Rianimazione, 3 dei quali non vaccinati, uno immunizzato ma con altre gravi patologie. In tal modo il Molise ha superato la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che è fissata in 3,9. Ed è il primo campanello d’allarme per la nostra regione. Che deve fare attenzione agli altri parametri per non rischiare di finire in zona gialla.

Gli altri indicatori sono, al momento, non eccessivamente preoccupanti. Si valuta, infatti, per il cambio di colore, oltre ai posti letto occupati in terapia intensiva, anche quelli dell’area medica e l’incidenza ogni 100mila abitanti.

Dopo il nuovo ricovero in Rianimazione, il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, ha voluto esprimere delle proprie considerazioni ed ha rinnovato l’appello agli indecisi a vaccinarsi.

“È dura certi giorni. È dura quando, – ha scritto Florenznao – scorrendo il report dei ricoveri ti imbatti nella colonna che dice se i pazienti in reparto sono vaccinati oppure no. I dati sono impietosi: su 4 in Rianimazione, 3 sono i non vaccinati e l’unico con vaccino ha altre patologie serie.

È ancora più dura quando a varcare la soglia della Rianimazione sono pazienti fragili che purtroppo hanno scelto di non fare il vaccino. Qualcuno ha scelto, per proprie motivazioni, di non usare l’arma che la scienza medica ci ha dato per combattere questo virus subdolo e aggressivo.

È inevitabile: pensi a quella persona, giovane, che ha tanto da dare alla vita e che, invece, è attaccato ad un respiratore. E ti chiedi perché. Ti chiedi “e se avesse fatto il vaccino?”.

Pensi ai motivi, alle paure, all’informazione distorta, alla diffidenza indotta. Le ragioni di quel NO davanti a Vax sono milioni e tutte rispettabili. Non è una battaglia di fronti opposti. Non è ideologica. Qui si tratta di salvare vite. Una ad una. Una dopo l’altra.

Pensi che la storia del paziente di Rianimazione è la stessa di tanti che scelgono di non vaccinarsi. Hanno le armi spuntate contro il virus, finiscono in ospedale, finiscono intubati.

Ogni giorno a guidarmi è la scienza, la razionalità, l’obbligo morale di operare la scelta più giusta valutando le informazioni a disposizione.

Eppure oggi, quando ho letto quel report, mi sono spogliato della razionalità e ho “pensato col cuore”. Avrei voluto che quel vaccino fosse stato fatto. Che la scelta fosse stata diversa. Che le circostanze fossero differenti.

Ci siamo sentiti tutti un po’ più sconfitti oggi.

A chiunque stia combattendo contro il Covid auguro di vincere. Ho scelto di raccontare questa storia e queste emozioni perché non sia tutto inutile. Perché questo senso di frustrazione si trasformi in energia per vincere la guerra.

L’unico modo è il vaccino.

Rinnovo l’appello: VACCINIAMOCI TUTTI!!!”