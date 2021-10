Covid, ricoverato al Cardarelli sacerdote non vaccinato

E’ ricoverato dalla giornata di ieri, venerdì 22 ottobre, presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso un sacerdote di Toscolano – Maderno, paese della provincia di Brescia. Il sacerdote si trovava in Molise per svolgere le sue funzioni e dopo l’aggravarsi del suo quadro clinico, positivo al Covid, è stato ricoverato presso il nosocomio del capoluogo. Il prete, purtroppo, risulta essere non vaccinato ed ora è tenuto sotto stretta osservazione nel reparto guidato dal dottor Donato Santopuoli. Reparto che al momento conta 5 pazienti, mentre in Rianimazione si trova un solo degente.

Il ricovero del sacerdote ci ricorda l’importanza della vaccinazione. Fondamentale anche la terza dose che in Molise, come noto, è possibile prenotare liberamente sul sito dell’Asrem per tutti gli over 60 che abbiano effettuato la seconda inoculazione almeno sei mesi fa.