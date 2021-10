Covid, ricoverato 40enne: aveva fatto da pochi giorni la prima dose di vaccino

Aveva fatto da pochi giorni la prima dose di vaccino il 40enne di Petacciato che nella giornata di ieri, 12 ottobre, è stato ricoverato al Cardarelli di Campobasso. L’uomo, risultato positivo al virus, ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione per un aggravarsi del quadro clinico con una importante desaturazione che, come purtroppo tutti hanno appreso in questi quasi due anni di pandemia, è la condizione più critica che obbliga al ricovero del paziente in ospedale. E così è successo anche al 40enne di Petacciato. L’uomo, stando a quanto si è riuscito ad apprendere, si era sottoposto alla prima dose di vaccino una manciata di giorni fa ma, evidentemente, doveva aver contratto in precedenza il virus che, lo ricordiamo, si manifesta dopo una incubazione di 15 giorni. La copertura della prima dose di vaccino, fatta da pochissimo tempo, non gli è bastata per evitare i riflessi gravi della malattia.