Covid, ricoverati un 81enne e una coppia di coniugi: tutti non vaccinati

Salgono ancora contagi e tasso di positività

Ancora un bollettino dalle tinte fosche quello diramato dall’Azienda Sanitaria Regionale, soprattutto per quel che concerne le ospedalizzazioni. Tre ricoveri in un giorno non si vedevano da mesi e quello che fa maggiormente riflettere è che si tratta in tutti e tre i casi di persone non vaccinate. Una coppia di coniugi 60enni di Termoli e un 81enne di Montenero di Bisaccia, tutti non vaccinati, hanno avuto bisogno del supporto ospedaliero.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 16 novembre, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 503.

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono 3 nuovi ricoveri: due pazienti di Termoli e uno di Montenero di Bisaccia si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 5, di cui 4 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 14 nuovi casi su 689 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 2%.

I nuovi positivi (14) sono:

1 Castelmauro

4 Isernia

2 Montenero di Bisaccia

2 Monteroduni

3 Pesche

2 Termoli

I guariti di giornata sono 14 e pertanto il numero degli attualmente positivi resta di 243, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.889.

I guariti totali sono 14.129, i decessi 503. In isolamento si trovano 2.415 cittadini.