Covid, ricoverati due 30enni. Bellotti: “Siamo disperati. Vediamo la gente morire”

“Come sindaci ci sentiamo abbandonati e impotenti. Rincorriamo per giorni delle soluzioni che non arrivano e nel frattempo vediamo la gente morire”. Sono le parole drammatiche di Mario Bellotti, primo cittadino di Guglionesi, uno dei Comuni del Basso Molise che in questi giorni sta facendo i conti con il Covid-19 e soprattutto con la variante inglese del Coronavirus che tanti contagi e tante vittime sta facendo in Basso Molise. Due le persone che nelle ultime ore hanno perso la vita a Guglionesi. Quello che preoccupa di più, però, sono i due giovani, di 30 anni, che sono stati ricoverati in ospedale a dimostrazione del fatto che l’età media del contagio si sta abbassando sempre di più. “Al momento abbiamo 45 persone positive e 120 in isolamento domiciliare perché contatti diretti dei positivi – ha affermato Bellotti – ci stiamo adoperando per organizzare lo screening di massa sulla scia di quanto effettuato da Campomarino. Domani (17 febbraio) abbiamo in programma un incontro con la Croce Rossa per organizzare il reperimento dei tamponi antigenici e abbiamo intenzione anche di chiedere un contributo al Consorzio industriale affinché si possa fare uno screening della popolazione del consorzio e per aiutare i Comuni perché se tracciamo i familiari di chi lavora nel Nucleo industriale si riusciranno ad evitare contagi anche all’interno delle aziende che si trovano nel Nucleo”. L’obiettivo, quindi, è quello di evitare che il contagio si possa allargare ancora di più. Nel frattempo sempre nella giornata di domani 17 febbraio i sindaci avranno anche un incontro in videoconferenza con il presidente della Regione Molise, Donato Toma. “L’obiettivo è quello di chiedere interventi rapidi e concreti come il potenziamento del San Timoteo e l’apertura del Vietri di Larino. Non capiamo ancora perché un ospedale che è pronto e funzionare debba restare chiuso mentre la gente continua a morire. Come sindaci ci sentiamo abbandonati anche perché pur essendo autorità sanitarie locali non abbiamo gli strumenti per intervenire in queste situazioni. Ci troviamo notte e giorno a rincorrere delle soluzioni che non arrivano e nel frattempo vediamo la gente che muore. Siamo al limite della disperazione”.