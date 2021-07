Covid, ricoverata 36enne non vaccinata: “Sta già meglio. Per gli altri sintomi blandi”

Nel frattempo torna Covid-free la casa di riposo di Montenero di Bisaccia. L’annuncio del sindaco Contucci

Ha 36 anni e non era ancora vaccinata la ragazza di Guglionesi ricoverata presso il Cardarelli di Campobasso dopo aver contratto il Covid-19 in seguito al cluster che si è sviluppato a Guglionesi e che sta preoccupando tutto il Molise tanto da spingere il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ad emanare una nuova ordinanza con la quale si fa obbligo a tutti i residenti di Guglionesi, o a coloro che hanno sostato in paese per più di 72 ore, di indossare la mascherina non solo al chiuso ma anche nei luoghi aperti. Il nuovo ricovero avvenuto nella giornata di ieri, sabato 17 luglio, inizia a fare paura considerando che sono più di 40 le persone rimaste contagiate nel cluster di Guglionesi. Si tratta, però, come confermato dal sindaco Mario Bellotti, di una persona che non era stata ancora vaccinata contro il Covid-19 mentre il resto dei contagiati “hanno tutti dei sintomi blandi”. A dimostrazione che la vaccinazione è fondamentale per evitare gli effetti più pesanti della malattia, che poi sono quelli che portano all’ospedalizzazione. “Adesso, però, la ragazza sta già meglio”, ha affermato ancora il primo cittadino di Guglionesi, paese che già a febbraio era stato tra i più colpiti dall’ondata di contagi.

Nel frattempo c’è una buona notizia che arriva dal Basso Molise: dopo il cluster, anche in questo caso di tutti asintomatici, torna Covid-free la casa di riposo di Montenero di Bisaccia. A darne conferma è il sindaco Simona Contucci. “La buona notizia è che la Casa di Accoglienza per Anziani “Villa Santa Maria” è tornata ad essere Covid free. Al momento, quindi, sulla base dei riscontri acquisiti in tempo reale sul nostro territorio (che differiscono leggermente da quelli registrati dall’Asrem) informo che i positivi sono 4. Ricordo inoltre che nella giornata di oggi il Presidente della Giunta Regionale, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza contenente disposizioni relative al cluster di Guglionesi, con validità fino al 25 luglio, con la quale dispone l’obbligo sull’intero territorio regionale, a tutti coloro che dimorano nel territorio comunale di Guglionesi o che vi abbiano soggiornato nelle settantadue ore precedenti la data di adozione dell’ordinanza stessa, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”.