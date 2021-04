Covid, riaperture tra voglia di divertimento e timori (LE INTERVISTE VIDEO)

Situazione abbastanza tranquilla a Termoli in questa prima giornata di zona Gialla. La novità più importanti riguarda le riaperture all’aperto per bar e ristoranti. Posti a sedere e tavolini distanziati all’esterno, mentre vige ancora il divieto di consumare all’interno. Sono ancora molti, però, i locali che purtroppo devono tenere le serrande abbassate poiché non dispongono di posti all’esterno. Abbiamo ascoltato le impressioni di alcuni imprenditori di bar e ristoranti del centro di Termoli che ci hanno certamente manifestato il piacere di aver finalmente riaperto nonostante le diverse problematiche che rimangono come quella del coprifuoco alle 22. L’appello che ognuno di loro ha voluto rivolgere ai cittadini è quello di continuare ad avere senso di responsabilità per evitare di creare nuovi focolai.