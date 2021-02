Covid, reportage da Campomarino. “Unica zona rossa in Italia” (IL VIDEO)

Primo giorno di zona rossa a Campomarino dove l’escalation dei contagi ha portato il Governatore del Molise, Donato Toma, a firmare l’ordinanza che blinda il paese. Di fatto nessuno può entrare e nessuno può uscire se non per motivi urgenti di salute, personali o di lavoro. Nella giornata di ieri, domenica 31 gennaio, anche alcuni esercizi commerciali hanno deciso di abbassare le saracinesche per evitare di diventare ulteriormente veicolo di contagio. Quella di Campomarino è una delle situazioni più preoccupanti al momento in Molise: con una popolazione di 8mila abitanti il contagio da Covid-19 pare che si stia allargando molto velocemente, forse dovuto all’azione di quattro differenti cluster. E così dopo la chiusura delle scuole il sindaco Pierdonato Silvestri aveva avanzato anche la richiesta di realizzazione della zona rossa che, come è risaputo, deve essere disposta con ordinanza dal Governatore della Regione. Toma ha aspettato l’evolversi degli eventi fino alla mattinata di ieri quando ha firmato l’ordinanza. Attualmente in paese dovrebbero esserci circa 120 persone contagiate. A preoccupare, però, è il trend costantemente in crescita: nella sola giornata di ieri si sono verificati ulteriori 15 casi di contagio. L’amministrazione comunale starebbe valutando assieme all’Asrem anche la fattibilità tecnica ed economica di uno screening di massa sulla popolazione con i tamponi rapidi per cercare di fermare l’avanzata del virus e riuscire ad intercettare anche i positivi asintomatici che ancora non vengono tracciati. “C’è un pessimismo che regna da tanto tempo – afferma un signore – qualcosa non ha funzionato e stiamo attraversando un periodo molto difficile e il contagio è stato di dimensioni esponenziali e non si riesce a capire i ceppi che potrebbero essere bloccati la pandemia si è estesa per tutto il paese. Speriamo che dopo questa zona rossa si attenuti e cerchiamo di tenere le regole che ci sono state imposte nella speranza che tutto torni normale. Io l’ho definita una bronchite malcurata magari una superficialità dal primo lockdown noi siamo un paese multietnico e gente che proviene da tutte le parti con 3mila alloggi giù al lido e tutto questo non è stato controllato abbastanza nelle fasi di lunghi weekend perché la gente è stata libera di aprire anche le seconde case. Tutto quello che hanno imposto le istituzioni è stato rispettato anche se c’è stato un po’ di flessione. L’entità del contagio che abbiamo avuto è molto strano perché non si riesce a capire la provenienza dei cluster. Abbiamo visto dei contagi insospettabili provenienti da zone insospettabili e si è esteso ovunque e questo ha fatto sì di evitare un controllo più accurato. Campomarino è l’unico Comune in Italia ad essere in zona rossa”.

Covid, reportage da Campomarino. “Unica zona rossa in Italia” (IL VIDEO) Indietro 1 di 3 Avanti