Covid, record di tamponi (513) e 3 nuovi positivi: un guarito e ben due dimessi. Il virus torna a Toro

Arrivano finalmente buone notizie dal bollettino Asrem relativo all’emergebnza Covid in Molise. Il primo dato da segnalare riguarda il nuovo record di tamponi: ne sono stati processati ben 513. La curva del contagio sembra rallentare perché sono stati riscontrati solo 3 casi di positività su un gran numero di tamponi: 1 a Larino, si tratta dell’avvocato collegato al cluster della Casa di Riposo di Portocannone, 1 a Venafro (cluster noto) e 1 a Toro (si tratta di un rientro da fuori regione).

Oggi si registra un guarito di Campobasso e la buona notizia riguarda ben due dimessi dal reparto di malattie infettive: 1 paziente di Venafro e 1 di Campobasso.

Pertanto gli attualmente positivi salgono a 137, mentre i totali da inizio emergenza sono 623, su un totale di 39092 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Calano, come detto, i ricoverati che ora sono 4, di questi 3 sono in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

I guariti sono 463, mentre i decessi sono fermi a 23.

Salgono notevolmente le persone in sorveglianza che ora sono 210.