Covid, record di nuovi positivi (28) rispetto a inizio estate. Schizza la percentuale al 6%

Preoccupa Campobasso dove i casi sono in continua ascesa

Non accadeva da prima dell’estate che il Covid si riaffacciasse in questa maniera in Molise. Il bollettino Covid di oggi 19 agosto 2021 non lascia spazio a molte interpretazioni: su un totale di ben 468 tamponi refertati, emergono ben nuovi 28 positivi al Coronavirus.

Magra consolazione è rappresentata dal fatto che ci sono due nuovi guariti (a San Massimo e a Venafro) e nessun nuovo ricovero (gli attualmente positivi ricoverati al Cardarelli sono 8: 1 in Terapia Intensiva e 7 in Malattie Infettive).



Preoccupa la percetuale dei positivi su tamponi che è schizzata al 6%



Ecco nel dettaglio i nuovi 28 positivi:

1 BOJANO

9 CAMPOBASSO

4 ISERNIA

4 RICCIA

1 RIPALIMOSANI

3 SCAPOLI

1 SESTO CAMPANO

3 TERMOLI

1 VENAFRO

1 VINCHIATURO