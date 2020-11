Covid, record di contagi in Molise: 153 positivi e altri 8 ricoverati. Dilaga il virus nel capoluogo

Ancora numeri pesantissimo per il Molise sul fronte Covid. Nella giornata odierna, venerdì 6 novembre, sono stati riscontrati ben 153 nuovi positivi su 879 tamponi processati: il numero più alto di sempre. E’ esploso il contagio nel capoluogo di regione: a Campobasso oggi si registrano ben 31 contagi.

La cosa ancora più preoccupante è che i ricoverati odierni sono ben 8, anche questo rappresenta un record assoluto. Al Cardarelli si trovano 42 pazienti affetti da Covid, 34 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva. Non si registrano decessi, né guariti. La situazione ora si fa critica, soprattutto sul fronte della tenuta del Cardarelli.

Gli attualmente positivi sono 1579, mentre i totali da inizio emergenza sono arrivati a 2352. I guariti sono 728, i decessi 45.

Le persone in isolamento sono arrivate a 1487.

IL DETTAGLIO DEI NUOVI RICOVERATI E DEI POSITIVI DI OGGI