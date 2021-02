Covid, raggiunto l’accordo con il Neuromed per 12 posti letto a Pozzilli

E’ stato raggiunto l’accordo al termine dell’Unità di Crisi ristretta che si è tenuta questa mattina, mercoledì 24 febbraio, per attivare immediatamente 12 posti letto presso il Neuromed di Pozzilli: si tratta di 7 posti di terapia intensiva e 5 di sub intensiva. La struttura ha messo a disposizione mezzi e personale e l’Unità di Crisi ha deciso, vista la grande emergenza di queste ore, di percorrere questa strada. A breve sarà pubblicato il decreto del commissario ad acta Angelo Giustini che autorizza la convenzione con il Neuromed per 12 posti letto in soccorso della sanità pubblica.

Saranno fruibili dalla tarda mattinata di domani.