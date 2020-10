Ancora un decesso, il quinto in un solo giorno, cosa mai successa in Molise nemmeno a marzo e aprile durante il picco dell’epidemia. Dopo i 4 decessi di questa mattina, è morta questo pomeriggio una donna di 77 anni di Castelpetroso che era ricoverata in terapia intensiva. Salgono così a 37 i decessi da Covid in Molise dall’inizio dell’epidemia.