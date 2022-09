Covid, quattro nuovi ricoveri in una sola giornata: uno in Terapia Intensiva

Un paziente è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Campobasso: 144 i cittadini risultati positivi, 155 i guariti

Contagi stabili in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Ma questo che salta all’occhio sono i nuovi ricoverati: 4 cittadini, di cui uno in Terapia Intensiva.

E’ quanto emerge dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 6 settembre. Per fortuna non si registrano decessi, pertanto i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 672.

Situazione al Cardarelli

Quattro pazienti si sono aggravati ed hanno avuto necessità delle cure dell’ospedale Cardarelli: si tratta di cittadini di Campomarino, Larino e Trivento (ricoverati in Malattie Infettive) e di un uomo di Termoli (ricoverato in Terapia Intensiva). Un paziente, invece, è stato dimesso.

Pertanto i ricoverati totali salgono a 12, di cui 9 in malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 12 ricoverati, 4 non sono vaccinati e 2 prima dose, 1 due dosi e 5 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 144 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 879 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta intorno al 20%.

I nuovi casi (144) sono:

I guariti di giornata sono 155 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 4.438. I totali da inizio emergenza sono 87.261.

I guariti totali sono 82.114, i decessi 672. In isolamento si trovano 2.203 cittadini.