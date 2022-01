Covid, quasi 10mila molisani con il virus: solo in un centro non è presente (contagi comune per comune)

Provvidenti resta l’unico Comune Covid Free del Molise. E’ quanto viene fuori dal monitoraggio settimanale inviato dall’Asrem e relativo ai contagi da Covid-19 aggiornato al 30 gennaio.

Quasi 10mila contagi in regione

I contagi continuano ad aumentare: in totale sono 9813 le persone attualmente positive in Molise, 327 in più rispetto ai 9486 della scorsa settimana. Tra questi spiccano i dati di Campobasso dove ci sono attualmente 1617 positivi (sette giorni fa erano 1575), Termoli con 1116 (la scorsa settimana erano 1057) e Isernia con 985 (erano 936).

Ma spiccano anche i dati di Venafro 519, Bojano 343, Agnone 327.

Il virus ancora molto presente

In Molise ci sono attualmente 327 positivi in più rispetto alla settimana scorsa con il virus che, come si evince, è ampiamente presente in tutti i paesi della regione.

Piccole flessioni si riscontrano solo nei paesi più piccoli ma in generale il virus continua ad avanzare nella nostra regione. Per gli esperti questo potrebbe essere il picco del contagio, in attesa di verificare quello che succederà nei prossimi giorni.

In regione sono 135 su 136 i comuni in cui è presente il virus, mentre solo uno, Provvidenti, è Covid free.

CONTAGI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 30 GENNAIO (DATI ASREM)