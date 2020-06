Covid, quarto giorno senza positivi: il Molise cala il poker. Record da inizio emergenza

E’ la prima volta da inizio emergenza che in Molise non si registrano casi positivi per 4 giorni consecutivi. Arrivano ancora buone notizie dal bollettino odierno dell’Asrem: su 132 tamponi processati, di cui 1 di verifica, non si sono riscontrati casi di positività. Ci sono, invece, altri 2 guariti, 1 di Campobasso e 1 di Termoli (entrambi delle comunità rom) e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 133. I totali da inizio emergenza sono sempre 436 su 14951 tamponi processati.

Salgono i ricoverati dopo l’ospedalizzazione di una persona, appartenente alla comunità rom di Campobasso. I ricoveri totali sono 5, dei quali 3 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. I guariti sono 264, mentre i decessi sono sempre fermi a 22.