Covid, quadro stabile: ci sono 130 nuovi positivi ma anche 173 persone guarite dal virus

La situazione in Molise sul fronte del contagio da Covid resta stazionaria.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, giovedì primo dicembre, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 697.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono ricoveri e nessun paziente ha lasciato il Cardarelli di Campobasso, dove attualmente ci sono 12 persone che necessitano ancora delle cure dei sanitari dell’oepdale.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 12 ricoverati, 1 non è vaccinato, 1 ha due dosi e 10 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 130 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 560 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 23,2%.

I nuovi casi (130) sono:

Le persone guarite sono 173.