Covid, protocollo sicurezza per le aziende: l’avvocato Antonio Mancini fa chiarezza (VIDEO)

Emergenza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro. Un approfondimento a cura di Giuseppe Rocco in collegamento skype con l’avvocato Antonio Mancini, del prestigioso studio Mancini di Campobasso. Il protocollo di prevenzione e sicurezza è obbligatorio per tutte le aziende autorizzate a riaprire. Dai trasporti all’edilizia, dalla logistica agli uffici. Evitare la diffusione del contagio con distanziamento sociale, protezioni e turnazioni per evitare assembramenti nel rispetto della salute di lavoratori e clienti. Buona visione