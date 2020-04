Covid, protestano anche i balneatori. Venditti: «Amareggiati da Conte»

«Siamo amareggiati da Conte e dal fatto che non siamo stati menzionati. Volevamo una data anche solo indicativa». Protesta anche dei balneatori del Sib Confcommercio Molise. E’ un grido di allarme che riguarda non solo la categoria della ristorazione e con essa anche quella dei bar e delle pizzerie che nella sola Termoli contano circa 130 esercizi commerciali. Il problema del Covid e della ripartenza dopo il lock down rischia di travolgere anche la categoria dei balneatori, per la quale, assieme al turismo e agli alberghi, non è ancora prevista una data di ripartenza. E’ per questo motivo che anche i balneatori parteciperanno al flash mob pacifico di questa sera. Ad annunciarlo è il segretario della Sib Confcommercio Molise, Domenico Venditti. Una manifestazione per far sapere a tutti che la categoria è presente e che al pari delle altre categorie sta soffrendo le difficoltà economiche legate alla ripartenza dal Covid.