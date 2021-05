Covid, prosegue la discesa: 4 positivi e 14 guariti. Nessun decesso e nessun ricovero

Dopo una giornata di tregua, quella di ieri, in cui non si sono registrati contagi, tornano a salire leggermente i positivi in Molise. Ma parliamo di numeri estremamente esigui rispetto all’emergenza degli scorsi mesi. La discesa della curva continua e proseguono le buone notizie per quanto riguarda gli altri indicatori.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 31 maggio, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 491.

Non ci sono stati trasferimenti, né nuovi ricoveri, ma oggi non si registrano nemmeno dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani resta di 11, tutti al Cardarelli (9 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva).

I nuovi positivi sono solo 4 su 246 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale all’1,6%.

I nuovi positivi (4) sono:

2 Campobasso

1 Petrella Tifernina

1 Riccia

I guariti di giornata sono 14 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 123, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.604.

I guariti totali sono 12.976, i decessi 491.

In isolamento si trovano 2.462 cittadini.