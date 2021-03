Covid, prorogata fino al 15 marzo l’ordinanza con misure rafforzate su Termoli

Nuova ordinanza quella emessa dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che entrerà in vigore da domani 4 marzo 2021 e fino al 15 marzo. Nei legge nell’ordinanza:

Consentita la vendita di prodotti agricoli, alimentari e florovivaistici in aree pubbliche, mercatali e non mercatali esclusivamente a spuntisti e ambulanti residenti nel Comune di Termoli

– Sospensione attività sportive nei parchi pubblici. Consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione

– Divieto di consumare cibi e bevande sull’intero territorio comunale, su aree pubbliche o private a uso pubblico comprese piazze e ville comunali.

– Per le attività di ricevitoria, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permanere all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate, vietato sostare nei pressi delle suddette attività per le medesime finalità.