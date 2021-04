Covid, pronto il punto vaccinale a Vinchiaturo. Valente: “In arrivo 250 dosi”

Collaborazione supporto per la campagna vaccinale arriva dal comune di Vinchiaturo. Che ha allestito un punto per le inoculazioni presso il palasport.

Oltre un mese fa l’amministrazione comunale guidata da Luigi Valente ha effettuato una formale richiesta ad Asrem e Regione Molise per il Palasport del paese.

“In questa settimana – ha commentato il sindaco Valente – dovrebbe consegnarci 250 vaccini. Domani, martedì 6 aprile, ci sarà un sopralluogo dell’Asrem che ci darà quando e come effettuare le vaccinazioni. Intanto noi ci siamo attrezzati, abbiamo allertato i volontari e il gruppo comunale di Protezione Civile.”

Un’iniziativa voluta fortemente dal sindaco che potrebbe essere utile non solo per i cittadini di Vinchiaturo, ma anche per quelli dei paesi limitrofi.

“Abbiamo un’ottima struttura – ha proseguito Valente – fornita di tutte le misure di sicurezza, oltre a wifi e tutti i comfort per offrire un servizio adeguato. Inoltre, come Comune, abbiamo provveduto ad allestire gli spazi per la migliore fruizione del centro vaccinale.”

Come si evince dalle foto a Vinchiaturo è tutto pronto per le vaccinazioni. Si attende solo il via libera da parte di Asrem.