Una nuova buona notizia sul fronte lotta al Covid in Molise. Oggi sono stati processati altri 147 tamponi e non si registrano nuovi positivi. Mentre 3 sono le persone guarite (tutte di Campobasso di cui 2 appartenenti alla comunità Rom, in totale il numero dei guariti è di 409).

Scende dunque a 12 il numero degli attualmente positivi al virus e l’ospedale Cardarelli consolida la posizione di ospedale Covid free.